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وكيل وزارة التعليم بالأقصر ورئيس المراكز التعليمية بالوزارة يتفقدان المدارس

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وكيل وزارة التعليم بالأقصر ورئيس المراكز التعليمية بالوزارة يتفقدان المدارس وكيل وزارة التعليم بالأقصر ورئيس المراكز التعليمية بالوزارة يتفقدان المدارس

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رافق الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أحمد المصرى رئيس المراكز التعليمية بالوزارة، في جولة تفقدية بمدارس الأقصر، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعدد من مدن الاقصر ..

مدارس الأقصر

وشملت الجولة المرور على مدارس الأقصر الفنيه بنات والأقصر الثانوية العسكرية، والأقصر الميكانيكية، وورش السيارات والتبريد والتكيف والكهرباء، ومدرسة عمار بن ياسر بالبياضية.

مدارس الأقصر

تضمنت الجولة التأكيد على تطببق قرارت وزارة التعليم من حيث حضور كامل للطلاب، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد وفق تعليمات وزارة الصحة. وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ارتداء الكمامات ومنع التزاحم ومراعاة مسافات التباعد بين الطلاب، مع ضروره إجراء المسح الحراري لكل طالب قبل الدخول للمدرسة.

مدارس الأقصر

كما شدد على وضع البوسترات الإرشادية لتوجيه الطلاب لمعرفة اتباع سبل الوقاية خلال يومهم الدراسي، إلى جانب التأكيد على تخصيص غرف العزل وتشكيل اللجان الصحية، ومنع دخول أولياء الأمور للمدارس منعا للتكدس، وحرصا على صحة التلاميذ.

مدارس الأقصر

وتابع وكيل الوزارة ورئيس المراكز التعليمية، وصول الكتاب المدرسي ونسب الحضور والتزام المعلمين، واستلام الجدول المدرسي، بالإضافة لمتابعة حصر أعداد العاملين الذين تلقوا اللقاح، مشددين على ضرورة التوجه للأماكن المخصصة لتلقي اللقاح.

وأشاد رئيس المراكز التعليمية بالانضباط الذي شاهده بمدارس الأقصر ومدى التزام الإدارات بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

المصرى اليوم

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