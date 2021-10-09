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«العالم الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي على مطار الملك عبدالله بجازان

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«العالم الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي على مطار الملك عبدالله بجازان «العالم الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي على مطار الملك عبدالله بجازان

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أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين في المطار.

وقال العيسى، في بيانٍ صادر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، إن استمرار تهديد سلامة المدنيين والمسافرين والمرافق المدنية تصعيداً خطيراً يرقى إلى جريمة حرب.

وجدد العيسي باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها، من أعضاء مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية التضامن الكامل مع المملكة العربية في وجه هذه الهجمات الإرهابية، ودعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

المصرى اليوم

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