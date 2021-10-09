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لوحات «فان جوخ» و«دافنشى» تُزين جدران فنون جميلة الأقصر

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لوحات «فان جوخ» و«دافنشى» تُزين جدران فنون جميلة الأقصر لوحات «فان جوخ» و«دافنشى» تُزين جدران فنون جميلة الأقصر

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زينت رسومات وأعمال فنية لكبار الفنانين التشكيليين في العالم السور الداخلى، لكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجامعى الجديد في كليات جامعة الأقصر.

أعلن الدكتور أحمد محيي حمزة أن هذه الأعمال الفنية بدعم كامل من الأستاذ دكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود مصطفى علام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، وذلك لتجميل الكلية لبدء العام الجامعي الجديد، وكذلك التجهيزات التي تتم للاحتفال بمرور ٢٥ عامًا على إنشاء الكلية.

فنون جميلة الأقصر

وأضاف أن إدارة الكلية وفرت الخامات اللازمة للعمل، بعد الموافقة على التصميمات التي تم طرحها، وهى مجموعة من الرسومات التي تعبر عن تاريخ الفن المعاصر، ومنها بورتريه لفان جوخ، ورونالدو دافنشي، وفريدة كالو، موضحًا أن الأعمال الفنية تتم بواسطة شباب المعيدين والطلاب.

فنون جميلة الأقصر

وأوضح أن هذه الأعمال التي تزين سور الكلية تعد كتجسيم لحالة ابداعية لتاريخ الفن لفترات تاريخية مختلفة، مؤكدا استكمال الأعمال بالسور بأعمال فنية من الفنانين المصريين الرواد الذين لهم بصمات في الحياة الفنية ومنهم محمود مختار وعبدالهادى الجزار، وغيرهم من رواد العمل الفنى خلال الفترة المقبلة.

فنون جميلة الأقصر

المصرى اليوم

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