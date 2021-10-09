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حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:55 مساءً
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:55 مساءً
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
دعوة جزائرية جديدة للمغرب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 09 أكتوبر 2021 04:33 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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