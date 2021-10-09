بحضور البابا تواضروس الثاني.. محافظ الشرقية يُشارك في تدشين كنيسة العذراء مريم بالعاشر

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن ما يحدث على أرض مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري، جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر وذلك بعد تجديدها، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجه محافظ الشرقية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللحضور بمناسبة تدشين الكنيسة بمدينة العاشر من رمضان، والتى تعتبر منبر لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة والإنسانية، مؤكداً على ضرورة تبني منهج الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

بدأت إحتفالية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بكلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رحب فيها بجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين ،موجهاً تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمجهوداته وإنجازاته في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعياً كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر، لإستكمال مسيرة التنمية والبناء.

أضاف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يوم إفتتاح أي كنيسة هو يوم مساهمة في بناء الإنسان على أرض مصر، حيث أن المؤسسات الدينية هي أهم مصادر تربية الإنسان، لذا فإن إنشاء دور العبادة هو إضافة إلى قوة مصر ومساهمة في تكوين المواطن الصالح، معرباً عن سعادته بتدشين الكنيسة ومتمنياً التواجد المستمر لروح المحبة الوطنية التي تجمعنا جميعاً على أرض الوطن العزيز ،فهو وطن فريد لا مثيل له في العالم.

وتبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس، الدروع والهدايا التذكارية تقديراً لدور كل منهما في خدمة الوطن، كما حرص قداسة البابا على تكريم الحضور بإهدائهم هدايا تذكارياً بمناسبة تدشين الكنيسة، متمنياً أن تسود المحبة بين الجميع قائلاً أن كل الفضائل تنتهي على الأرض أما المحبه فتصل إلى السماء.

حضر الاحتفالية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ ،و الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وعدد من الأساقفه والآباء الكهنة، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة ،والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأشرف الدوكار رئيس إتحاد عمال العاشر من رمضان، والقيادات الأمنية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن جمعية مستثمري العاشر من رمضان.