أخبار عاجلة

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو) -
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بحضور البابا تواضروس الثاني.. محافظ الشرقية يُشارك في تدشين كنيسة العذراء مريم بالعاشر

Print
بحضور البابا تواضروس الثاني.. محافظ الشرقية يُشارك في تدشين كنيسة العذراء مريم بالعاشر بحضور البابا تواضروس الثاني.. محافظ الشرقية يُشارك في تدشين كنيسة العذراء مريم بالعاشر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن ما يحدث على أرض يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري، جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر وذلك بعد تجديدها، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجه محافظ الشرقية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللحضور بمناسبة تدشين الكنيسة بمدينة العاشر من رمضان، والتى تعتبر منبر لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة والإنسانية، مؤكداً على ضرورة تبني منهج الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

بدأت إحتفالية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بكلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رحب فيها بجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين ،موجهاً تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمجهوداته وإنجازاته في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعياً كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر، لإستكمال مسيرة التنمية والبناء.

أضاف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يوم إفتتاح أي كنيسة هو يوم مساهمة في بناء الإنسان على أرض مصر، حيث أن المؤسسات الدينية هي أهم مصادر تربية الإنسان، لذا فإن إنشاء دور العبادة هو إضافة إلى قوة مصر ومساهمة في تكوين المواطن الصالح، معرباً عن سعادته بتدشين الكنيسة ومتمنياً التواجد المستمر لروح المحبة الوطنية التي تجمعنا جميعاً على أرض الوطن العزيز ،فهو وطن فريد لا مثيل له في العالم.

وتبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس، الدروع والهدايا التذكارية تقديراً لدور كل منهما في خدمة الوطن، كما حرص قداسة البابا على تكريم الحضور بإهدائهم هدايا تذكارياً بمناسبة تدشين الكنيسة، متمنياً أن تسود المحبة بين الجميع قائلاً أن كل الفضائل تنتهي على الأرض أما المحبه فتصل إلى السماء.

حضر الاحتفالية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ ،و الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وعدد من الأساقفه والآباء الكهنة، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة ،والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأشرف الدوكار رئيس إتحاد عمال العاشر من رمضان، والقيادات الأمنية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع

المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع

إزاى حياة كريمة أثرت في حياة المصريين بلغة الأرقام؟ مصر الأعلى أفريقيا وعربيا فى الحماية الاجتماعية

إزاى حياة كريمة أثرت في حياة المصريين بلغة الأرقام؟ مصر الأعلى أفريقيا وعربيا فى الحماية الاجتماعية

وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية

وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية