استعداد القليوبية للعام الجديد.. تطعيم 82914 معلما ووصول ٩٠٪ من الكتب

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كلف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السيد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمتابعة استعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي، بداية من غدا الأحد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

وقال بيان صحفي، السبت، إن المحافظ شدد على ضرورة التأكيد على الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، ومتابعة التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة والانتهاء من تلقي جميع العاملين للقاح كورونا حيث تم تطعيم 82914 للقاح وجاري تطعيم باقي العاملين، مؤكدا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق التباعد بين الطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة حرصا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب، وكذا متابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ بضرورة المرور على المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياة اعلي المدارس وجاهزية الاثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتي المرحلة الثانوية، مؤكدا على المتابعة الجادة بشأن التغذية المدرسية والفئات المستهدف تغذيتها ضمانا لصحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتوفير الزائرة الصحية بجميع المدارس وتزويد المدارس بالإسعافات الاولية وتسيير القوافل الطبية خلال العام الدراسي من أجل سلامة وصحة الطلاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد لقاءات واجتماعات دورية وأسبوعية مع جميع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الاعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوي المحافظة قبل بداية العام الدراسي، مشيرا إلى تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتاكد من جاهزيتها، ووصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.

الجدير بالذكر ان عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الحالى حوالي 69721 طالب وطالبة والمرحلة الاعدادية 342 الف و467 طالب وطالبة والمرحلة الثانوية 100 الف و650 طالب وطالبة.