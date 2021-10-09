أخبار عاجلة

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو) -
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استعداد القليوبية للعام الجديد.. تطعيم 82914 معلما ووصول ٩٠٪ من الكتب

Print
استعداد القليوبية للعام الجديد.. تطعيم 82914 معلما ووصول ٩٠٪ من الكتب استعداد القليوبية للعام الجديد.. تطعيم 82914 معلما ووصول ٩٠٪ من الكتب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السيد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمتابعة استعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي، بداية من غدا الأحد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

وقال بيان صحفي، السبت، إن المحافظ شدد على ضرورة التأكيد على الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، ومتابعة التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة والانتهاء من تلقي جميع العاملين للقاح كورونا حيث تم تطعيم 82914 للقاح وجاري تطعيم باقي العاملين، مؤكدا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق التباعد بين الطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة حرصا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب، وكذا متابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ بضرورة المرور على المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياة اعلي المدارس وجاهزية الاثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتي المرحلة الثانوية، مؤكدا على المتابعة الجادة بشأن التغذية المدرسية والفئات المستهدف تغذيتها ضمانا لصحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتوفير الزائرة الصحية بجميع المدارس وتزويد المدارس بالإسعافات الاولية وتسيير القوافل الطبية خلال العام الدراسي من أجل سلامة وصحة الطلاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد لقاءات واجتماعات دورية وأسبوعية مع جميع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الاعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوي المحافظة قبل بداية العام الدراسي، مشيرا إلى تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتاكد من جاهزيتها، ووصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.

الجدير بالذكر ان عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الحالى حوالي 69721 طالب وطالبة والمرحلة الاعدادية 342 الف و467 طالب وطالبة والمرحلة الثانوية 100 الف و650 طالب وطالبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك»

مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك»

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر

«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط