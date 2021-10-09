تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل لسرقته فى بنها لجلسة نوفمبر المقبل

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قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريري، تأجيل نظر قضية مقتل عامل على يد شخصان بقصد السرقة وذلك لجلسة الثانى من نوفمبر المقبل، بناءً على طلب الدفاع.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة العبور، يفيد تلقى مأمور القسم، إشارة من المستشفى بوصول «م ا ع» جثة هامدة، إثر عدة إصابات في أنحاء الجسد.

انتقلت قوة أمنية من القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، حداد وعامل، تسللا إلى منزل المجنى علية بقصد السرقة، وعندما شعر بهما قام أحدهما بطعنة عدة طعنات فلقى مصرعة في الحال، والقى القبض على المتهمين وهما «م أ ا» 26 سنة حداد، و«ح ح ع» 19 سنة عامل.

فيما تضمن أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهما توجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجد المجني عليه فيه لسرقتة وما أن وصلا لمسرح الواقعة حتي دلف المتهم الأول وحين انفراده بالمجني عليه بغرفته استل سلاحا أبيض من مكان الواقعة حتى انهال عليه بعدة ضربات استقرت برأسه قاصدا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على الفور وذلك حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للتأمين ونقل المسروقات.