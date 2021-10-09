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كروكيه يستأنف تدريباته الإثنين استعدادا لبطولة الدوري

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كروكيه الزمالك يستأنف تدريباته الإثنين استعدادا لبطولة الدوري كروكيه يستأنف تدريباته الإثنين استعدادا لبطولة الدوري

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يستأنف الفريق الأول للكروكيه بنادي تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملاعب مركز شباب الجزيرة بعد توقف التدريبات لمشاركة الثنائي خالد كامل وياسر سيد في بطولة الدولية.

ويذكر أن الفريق فاز على نادي الغابة فى أولى جولاته ببطولة الدوري بثلاثية نظيفة.

ويواجه الفريق نظيره الزهور يوم الخميس والجمعة المقبلين على ملاعب مركز شباب الجزيرة بالجولة الثانية للدوري.

وأكد أحمد ميهوب المدير الفنى لفريق الكروكية بنادى الزمالك أنه يسعى إلى التتويج بكل البطولات التي ينافس فيها الفريق في الموسم الجاري.

ويذكر أن الفريق فاز الموسم الماضى بثلاث بطولات وهي كأس مصر وكأس الاتحاد وكأس مصر لفردي الأندية.

ويقود الفريق أحمد ميهوب مديرا فنيا ومجدى المنياوي مديرا إدرايا

المصرى اليوم

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