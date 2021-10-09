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تغادر مدينة برج العرب عصر اليوم بعثة المنتخب الوطني برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية للقاء المنتخب الليبي مساء بعد غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم، وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين ال 24 المختارين للمباراتين.

وشهد صباح اليوم قيام لاعبي المنتخب الوطني بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبا وحيدا غدا بمدينة بنغازي على ملعب المباراة المقبلة.