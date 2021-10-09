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أحمد صالح يواصل برنامجه التأهيلي استعدادا لبطولة العالم لتنس الطاولة

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أحمد صالح يواصل برنامجه التأهيلي استعدادا لبطولة العالم لتنس الطاولة أحمد صالح يواصل برنامجه التأهيلي استعدادا لبطولة العالم لتنس الطاولة

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يواصل أحمد على صالح لاعب نادي ومنتخب لتنس الطاولة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال مشاركته ببطولة الجمهورية التي أقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأشار أحمد صالح إلى أن برنامجه التأهيلي سينتهي في نهاية الأسبوع المقبل، وسيتواجد في تدريبات الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في أمريكا خلال شهر نوفمبر.

يذكر أن فريق رجال تنس الطاولة بنادي الزمالك فاز أمس على أهلي فاقوس بثلاثية نظيفة في أولى جولاته ببطولة الدوري.

المصرى اليوم

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