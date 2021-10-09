أول تحرك رسمي.. نيوكاسل يطلب التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

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يبدو أن نيوكاسل يونايتد سيحظى بفترة انتقالات ضخمة في يناير بعد إجراء اتصال رسمي مع ممثلي مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أنتوني مارسيال، وذلك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

يأتي ذلك بعدما استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل يونايتد مؤخرًا، مما جعله أحد أغنى الأندية في كرة القدم الأوروبية. يتطلع الملاك الجدد إلى تعزيز فريق الماكبايس في يناير من خلال التعاقد مع بعض اللاعبين البارزين.

أحد الأهداف القادمة لإدارة نيوكاسل هو أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد. وفقًا لصحيفة «ستريتي نيوز» البريطانية، أجرى المسؤولين في نيوكاسل يونايتد اتصالات بالفعل بشأن إمكانية توقيع اللاعب الفرنسي في يناير. اتصل فريق الماكبايس بكل من مانشستر يونايتد ووكيل اللاعب بخصوص عملية انتقال اللاعب.

كان أنتوني مارسيال يكافح من أجل عودته لمستواه منذ الموسم الماضي وتراجع فرص مشاركته منذ وصول كريستيانو رونالدو وجادون سانشو في الصيف. قد يغري مانشستر يونايتد ببيع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالسعر المناسب.

ومع ذلك، يقال إن الشياطين الحمر يرغبون في استرداد مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني الذي دفعوه إلى موناكو للتعاقد مع المهاجم في عام 2015.

نيوكاسل يونايتد ليس هو الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع أنتوني مارسيال. تتنافس العديد من أندية الدوري الإسباني أيضًا للحصول على خدماته.

فريق نيوكاسل يونايتد طموح للغاية هذا الموسم، حيث يتمثل هدفه الأساسي في التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، سيواجه الملاك الجدد بداية صعبة في فترة ولايتهم حيث يحتل فريق نيوكاسل حاليًا المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد حصلوا على ثلاث نقاط فقط من مبارياتهم السبع الأولى.