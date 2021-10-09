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أمير جازان بالنيابة يزور مصابي حادثة اعتداء مطار جازان

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نقل لهم تحيات خادم الحرمين وولي العهد وتمنياتهما بالشفاء

أمير جازان بالنيابة يزور مصابي حادثة اعتداء مطار جازان

زار أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، المصابين بمستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم عقب الهجوم العدائي الذي استهدف مطار الملك عبدالله بجازان، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وكانت قد أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء يوم الجمعة، عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار وهي:

(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية .

(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية.

(1) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أمير جازان بالنيابة يزور مصابي حادثة اعتداء مطار جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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