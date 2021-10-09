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"السيالي" بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية للقدرة والتحمل

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تُوّج الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية عبدالعزيز العنزي، الفارس بندر السيالي، بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل الذي أقيم، اليوم السبت، في مزرعة الخالدية غرب الرياض لمسافة ١٠٠كم (نجمة واحدة)، مقسمة على أربع مراحل، ٣٥ كم للمرحلة الأولى، و٢٥ كم للمرحلة الثانية، و٢٠ كم للمرحلة الثالثة والرابعة.

وجاء فوز "السيالي" برفقة جواده "جير أشير"، بعد أن أنهى السباق بسرعة 24.75كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس إبراهيم القرشي على الجواد "صدام" وبسرعة 23.97كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عدي القرشي على الجواد "السكب"، وبسرعة 23.24كم /ساعة.

وشهد السباق منافسة قوية منذ وقت انطلاقته في الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى الأمتار الأخيرة من السباق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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