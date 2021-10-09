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عناوين جديدة تتصدر مشاركات الأندية الأدبية في "كتاب الرياض"

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عناوين جديدة تتصدر مشاركات الأندية الأدبية في "كتاب الرياض" عناوين جديدة تتصدر مشاركات الأندية الأدبية في "كتاب الرياض"
أبرزها مجموعة قصصية نادرة للراحل "تركي السديري"

عناوين جديدة تتصدر مشاركات الأندية الأدبية في

شاركت مجموعة من الأندية الأدبية في الدورة الجديدة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بعدد كبير من العناوين والمسارات الإنتاجية والإبداعية المتنوعة؛ لتحفيز قطاع صناعة الكتب والنشر، والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الثقافة.

وعبّر رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي في الرياض الدكتور صالح عبدالعزيز المحمود، عن سعادته بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ مشيرًا إلى أن هذه الدورة للمعرض جاءت استثنائيةً وتاريخيةً لتعويض غياب المعرض العام الماضي"؛ مبينًا أن النادي الأدبي في الرياض يشارك بجناح كبير ومستقل يعرض فيه أكثر من ٢٠٠ عنوان بين الإبداع الشعري والسردي والنقدي والدراسات الأدبية؛ خاصةً أن النادي متخصص في خدمة الأدب السعودي إبداعًا ونقدًا، وجل إصداراته متخصصة في الأدب الوطني.

وحول الجديد الذي يشارك به "أدبي الرياض" هذا العام؛ أوضح المحمود أن هناك مجموعةً من الإصدارات الجديدة أهمها مجموعة قصصية نادرة لرئيس تحرير صحيفة "الرياض" السابق تركي السديري رحمه الله، ودواوين شعرية لشعراء سعوديين متميزين مثل: (خليف الغالب، وحسن القرني، وماهر الرحيلي، وغيرهم).

وفي ذات السياق أكد رئيس لجنة المطبوعات بالنادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي، حرصهم على المشاركة من خلال تنوع مطبوعات النادي بين الكتب المتخصصة في الأدب السعودي والإبداع الشعري والنثري وكتب النقد، إلى جانب إشراك المبادرات النوعية في دعم الكتاب، ومشاركة النادي بأكثر من ٢٠٠ إصدار منوع في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ حيث تضم الإصدارات دواوين الشعر والقصص والروايات والدراسات الأدبية والكتب النقدية والفكرية، إضافة إلى دوريات النادي من عبقر وجذور والراوي، وأكثر من 30 إصدارًا جديدًا، مع مشاركة النادي بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي.

ومن مشاركات الأندية الأدبية، شارك نادي أبها الأدبي بأكثر من 200 عنوان من مؤلفاته، وذكر رئيس النادي الدكتور أحمد آل مريع أن القائمة التي شارك بها النادي هي من الكتب الحديثة للعامين الأخيرين؛ موضحًا أن العناوين المشاركة تتنوع بين التاريخ والثقافة والفكر والحضارة والأدب والدراسات النقدية؛ مؤكدًا حرص النادي في مشاركته كل عام على استضافة المثقفين والمبدعين وطلاب المدارس وتزويدهم بعدد من إهداءات الكتب؛ لا سيما المواهب الإبداعية الشابة بأسعار مخفضة.

وكان من بين الأندية الأدبية المشاركة، النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل، وبلغ مجمل عناوين النادي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 أكثر من 800 عنوان تقريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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