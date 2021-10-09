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معرض الصقور السعودي يجهز مركزًا للفحص الطبي تسهيلاً لشراء الأسلحة

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معرض الصقور السعودي يجهز مركزًا للفحص الطبي تسهيلاً لشراء الأسلحة معرض الصقور السعودي يجهز مركزًا للفحص الطبي تسهيلاً لشراء الأسلحة
على المتقدم تعبئة النموذج المتضمن المعلومات الشخصية..  وسداد الرسوم

معرض الصقور السعودي يجهز مركزًا للفحص الطبي تسهيلاً لشراء الأسلحة

جهزت إدارة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي مركزًا طبيًا خاصًا لاستقبال طلبات الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية لامتلاك السلاح، وهي خطوة تسبق المسح الأمني للمتقدمين بالمنصة الإلكترونية لنادي الصقور السعودي.

ويتوجب على المتقدم تعبئة نموذج الكشف الطبي لخدمات ورخص الأسلحة المتضمن معلومات المتقدم الشخصية، ومعلومات الإفصاح الطبي العضوي والنفسي والسلوكي، إضافة إلى كشف الأطباء على المتقدم بداخل المركز، وسداد رسوم الفحص.

وذكر المدير التنفيذي للمركز الطبي المقام بجناح الأسلحة، خالد المبروكي، أن المركز شهد إقبالاً كبيرًا منذ الساعة الأولى لافتتاحه، مشيرًا إلى أن المركز يستقبل طلبات الفحص من النساء والرجال على حد سواء.

وأوضح أن بيانات الفحوصات الطبية اللازمة يتم ربطها إلكترونيًا في برنامج "إفادة" التابع لوزارة الصحة وخلال مدة زمنية تصل إلى ٢٤ ساعة، إذ يجري التوثيق بين المركز الصحي ووزارة الداخلية.

ويجب على المتقدم للحصول على السلاح إجراء أربعة فحوصات طبية، تشمل طبيب الباطنية والسمع والنظر وكذلك الطبيب النفسي، وفي حال اجتياز تلك المرحلة يتم الختم على نموذج الفحص وتحويل المتقدم إلى موظف المركز المختص في إدخال البيانات على برنامج "إفادة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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