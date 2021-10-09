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رئيس بنها يتفقد بدء الدراسة بكليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي (صور)

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رئيس بنها يتفقد بدء الدراسة بكليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي (صور) رئيس بنها يتفقد بدء الدراسة بكليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي (صور)

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تفقد الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، السبت، انتظام سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الجامعي الجديد ، حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى والأستاذة شوقى أمين عام الجامعة ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

وأكد الدكتور جمال سوسه ان الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ، مشيرا الى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

واشار رئيس الجامعة إلى انه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى والعمل تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب ، وتشكيل مجموعات عمل من طلاب الاتحادات والأسر الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد فى اول يوم دراسى.

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كما التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والتوفيق في دراستهم الجامعية.

رئيس جامعة بنها يتفقد بدء الدراسة بكليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعى
رئيس جامعة بنها يتفقد بدء الدراسة بكليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعى
رئيس جامعة بنها يتفقد بدء الدراسة بكليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعى
رئيس جامعة بنها يتفقد بدء الدراسة بكليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعى
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المصرى اليوم

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