حزب العدل يكرم صائد الدبابات

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نظم حزب العدل، أمانة الدقهلية، احتفالا موسعا لإحياء ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده، بحضور عدد من ابطال اكتوبر، واسرهم، وتم تكريم الابطال، وفى مقدمة المكرمين، اسم البطل ابراهيم عبدالعال- صائد الدبابات في حرب أكتوبر المجيده- وحضر الحفل ابنه محمد ابراهيم عبدالعال، وتسلم التكريم عن والده، رحمه الله.

وشهد الحفل حضور قيادات حزب العدل بالدقهلية، وعددا من قيادات الدقهلية، منهم الشيخ محمد مصطفى أنور كبير مفتشين إدارة أوقاف طلخا، والعديد من السياسين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام.

حيث قام المهندس رضا حميد امين عام الحزب بالدقهلية بتقديم درع الحزب لنجل البطل محمد ابراهيم عبدالعال تقديرا وعرفانا لبسالة البطل، صائد الدبابات الذي دمر ١٨ دبابه ومدرعتين، وقدم شكر الحزب لكل المشاركين، في الاحتفالية، من خارج الحزب ولكل أعضاءه.

وأكد حميد أن حزب العدل يكن كل التقدير والاعتزاز لأبطال نصر أكتوبر العظيم والقائد العظيم الرئيس الراحل أنور السادات قائد النصر والسلام، وستظل انتصارات أكتوبر المجيده تاج على رأس كل مصري يتغنى ويعتز به على مدار الاجيال القادمة وسيظل جيشنا العظيم الدرع الأمين لوطننا الحبيب مصر.