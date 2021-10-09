أخبار عاجلة

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو) -
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حزب العدل يكرم صائد الدبابات

Print
حزب العدل يكرم صائد الدبابات حزب العدل يكرم صائد الدبابات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب العدل، أمانة الدقهلية، احتفالا موسعا لإحياء ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده، بحضور عدد من ابطال اكتوبر، واسرهم، وتم تكريم الابطال، وفى مقدمة المكرمين، اسم البطل ابراهيم عبدالعال- صائد الدبابات في حرب أكتوبر المجيده- وحضر الحفل ابنه محمد ابراهيم عبدالعال، وتسلم التكريم عن والده، رحمه الله.

وشهد الحفل حضور قيادات حزب العدل بالدقهلية، وعددا من قيادات الدقهلية، منهم الشيخ محمد مصطفى أنور كبير مفتشين إدارة أوقاف طلخا، والعديد من السياسين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام.

حيث قام المهندس رضا حميد امين عام الحزب بالدقهلية بتقديم درع الحزب لنجل البطل محمد ابراهيم عبدالعال تقديرا وعرفانا لبسالة البطل، صائد الدبابات الذي دمر ١٨ دبابه ومدرعتين، وقدم شكر الحزب لكل المشاركين، في الاحتفالية، من خارج الحزب ولكل أعضاءه.

وأكد حميد أن حزب العدل يكن كل التقدير والاعتزاز لأبطال نصر أكتوبر العظيم والقائد العظيم الرئيس الراحل أنور السادات قائد النصر والسلام، وستظل انتصارات أكتوبر المجيده تاج على رأس كل مصري يتغنى ويعتز به على مدار الاجيال القادمة وسيظل جيشنا العظيم الدرع الأمين لوطننا الحبيب .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إزاى حياة كريمة أثرت في حياة المصريين بلغة الأرقام؟ مصر الأعلى أفريقيا وعربيا فى الحماية الاجتماعية

إزاى حياة كريمة أثرت في حياة المصريين بلغة الأرقام؟ مصر الأعلى أفريقيا وعربيا فى الحماية الاجتماعية

وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية

وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية

إقبال أولياء الأمور على سداد المصروفات بمكاتب بريد الأقصر

إقبال أولياء الأمور على سداد المصروفات بمكاتب بريد الأقصر

البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر

البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر