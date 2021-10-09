«مياه بني سويف» تستقبل وفدا من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك

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استقبلت صباح اليوم المهندسة، دينا عم سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أعضاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وذلك ضمن المتابعة الدورية للشركة وذلك في حضور بعض القطاعات المعنية بالشركة لوضع خطة العمل على مدار الأسبوع والتي تستهدف قطاعات المعامل والجودة والتشغيل والصيانة ومراكز خدمة العملاء وإدارات العلاقات العامة والإعلام والتوعية والمشاركة المجتمعية والخط الساخن.

وأكدت أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم المياه لتحسين مستوي الأداء مما ينعكس على الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.