محافظ بني سويف يؤكد انتظام العملية التعليمية في 300 مدرسة

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي، والذي انطلق اليوم السبت، في 300 مدرسة على مستوى المحافظة، من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين «صباحي ومسائي» ومدارس الفترة الممتدة.

فيما تنتظم الدراسة، غدًا الأحد، في جميع المدارس التي تزيد عن 2340 مدرسة على مستوى المحافظة، بإجمالي 813 ألف و568 طالباً وطالبة في مختلف المراحل التعليمية،وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية ووفق الخطة التي تم إعدادها بالتعاون بين مديريتي التعليم والصحة، بهدف توفير أجواء صحية وآمنة في ظل التعامل مع جائحة كورونا، وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا ومناسبة.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ خطة للمتابعة الميدانية لكافة المدارس، وذلك من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية والتي تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري، لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة.

مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، وكيل وزارة التعليم، د.عمرو شحاتة، للاطمئنان على تنفيذ خطة المديرية للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق للسنة الثانية على التوالي في ظل ظروف استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة وأن الحضور إلزامي وبشكل بومي وذلك من خلال تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية، للتعامل والتعايش مع أزمة كورونا بما بضمن انتظام الدراسة والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة أطراف المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات وتوزيع قيادات ومديري عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية بمختلف الإدارات التعليمية السبع، لافتا إلى أن عدد المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة هذه العام 25 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس التي تم إحلالها وتجديدها 88 مدرسة.

ونوه «شحاتة»عن قيامه، اليوم السبت، بتفقد عددا من المدارس التي انتظمت بها الدراسة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس، خاصة فيما يتعلق بتوفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب قبل الدخول والالتزام بارتداء الكمامات،وتوفير المطهرات وأدوات النظافة،والتأكيد على التلاميذ باحضار كافة متعلقاتهم الشخصية ،فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي،حيث تمت متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتي تتضمن توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب في الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وخلال الزيارة، شدد وكيل الوزارة إلى التأكيد على وضع علامات التباعد الآمن بين الطلاب وتقليل الكثافات داخل الفصول وتوافر أجهزة كواشف الحرارة بالمدارس وكذلك المطهرات وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وطرق الوقاية من فيروس كورونا وتطبيق الكتاب الدوري بشأن متابعة تلقي المعلمين والإداريين تلقي لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين،بالإضافة إلى التشديد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب وتنفيذ ما ورد من تعليمات والتأكيد على توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالإشراف اليومي مع بداية اليوم الدراسي وحتى انصراف الطلاب، ومتابعة تنفيذ الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن من خلال برامج الإذاعة المدرسية وكذلك التوعية بالمشروعات القومية.