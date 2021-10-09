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وصول نسبة الإشغال بمستشفيات العزل في أسوان إلى 63%

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وصول نسبة الإشغال بمستشفيات العزل في أسوان إلى 63% وصول نسبة الإشغال بمستشفيات العزل في أسوان إلى 63%

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته المشددة للمسئولين بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا سواء بتكثيف التطعيم للعاملين، مع التطهير والتعقيم، وخاصة في المدارس وجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وغيرها من أماكن التجمعات في الأسواق ووسائل المواصلات وقاعات الأفراح ودور العبادة والمناسبات، مناشداً المواطنين بسرعة تلقى التطعيم بلقاحات كورونا، خاصة بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية، علاوة على 11 مركز ثابت منها 4 مراكز للمسافرين إلى الخارج، وهو الذي يتطلب تكثيف التوعية بأهمية التطعيم وعدم الإنسياق وراء الإشاعات الغير حقيقية حول اللقاحات.

أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الفترة الحالية شهدت إرتفاع ملحوظ في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي وصلت بمتوسط يومى إلى 25 حالة، كما وصلت نسبة الإشغال في 12 مستشفى مخصصة للعزل إلى 63 %، بجانب حالات العزل المنزلى، فيما تم غلق مستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة أمام جميع الخدمات الطبية وإقتصارها فقط على حالات الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تطعيم 200 ألف مواطن بلقاحات كورونا المختلفة، وخاصة مع قيام وزارة الصحة بتوفير هذه اللقاحات بكميات تغطى إحتياجات محافظة أسوان.

المصرى اليوم

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