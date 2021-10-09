انتظام الدراسة بجامعة بني سويف التكنولوجية مع بدء العام الدراسي الجديد

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انطلقت الدراسة داخل جامعة بني سويف التكنولوجية مع بدء العام الدراسي الجديد، وشهدت الكلية اقبالاً من الطلاب لحضور المحاضرات، إذ تم بدء الدراسة باستخدام الأجهزة المتطورة وأحدث أساليب التعليم، وتم تجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل بأحدث الأجهزة والشاشات الذكية، مع الإهتمام بإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالبرامج الدراسية والأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

ووجه الدكتور محمد شكر ندا، رئيس الجامعة، للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة إلى انتظام الدراسة في الفرق المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في مواقعهم لاستقبال الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم استحداث برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وهو برنامج تكنولوجي جديد يلبي احتياجات سوق العمل من التكنولوجيين الأكفاء في المجال الطبي، هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأخرى: الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والأوتوترونكس، والطاقة الجديدة والمتجددة.