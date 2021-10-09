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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي بالمنيا

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي بالمنيا إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي بالمنيا

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أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلين في حادث تصادم، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية ابيوها، جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 2869 ن د ا، ملاكي، بآخري رقم «7681 ن .ع .و»، ربع نقل، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية ابيوها بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، بسبب السرعة.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين وهم، جمال عبدالحكيم سليمان، 70 سنة، بالمعاش، محمد ناجي عبدالنظير، 30 سنة، سائق، مقيمان بقرية ابيوها بأبو قرقاص، نادية ناجح توفيق، 21 سنه، لا يعمل، وآدم صابر عبدالمؤمن، 4 سنوات، وشقيقته أريح، 6 سنوات، مقيمون بمركز ملوي .

تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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