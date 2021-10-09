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غزل المحلة يدخل معسكرًا مغلقًا بالقاهرة.. ويخوض 3 مباريات ودية

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غزل المحلة يدخل معسكرًا مغلقًا بالقاهرة.. ويخوض 3 مباريات ودية غزل المحلة يدخل معسكرًا مغلقًا بالقاهرة.. ويخوض 3 مباريات ودية

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، معسكرًا مغلقًا بعد غد الاثنين بالقاهرة، في اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكان غزل المحلة، خاض فترة الإعداد الأولى بمدينة الإسماعيلية الأسبوع الماضي، لعب خلالها عدة مباريات ودية.

وتوصل طه السيد، المدير الإداري للفريق، لاتفاق مع ثلاثة أندية للعب مباريات معها، حيث يلاقي البنك الأهلي يوم الأربعاء القادم على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، ثم يلعب الفريق مع إنبي يوم السبت القادم على ملعب بتروسبورت، ويختتم المحلة مبارياته الأحد 17 أكتوبر بملاقاة هويدي على ملعب فندق حرس الحدود بالقاهرة.

ويعود الفريق إلى ملعبه بالمحلة بعدها ليواصل التدريب استعدادا لانطلاق مباريات الدوري.

المصرى اليوم

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