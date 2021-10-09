بالأسماء.. كيروش ينتقد أداء 4 لاعبين بالمنتخب بعد مباراة ليبيا

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حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على عقد جلسة خاصة مع مدافعى الفريق عاتبهم من خلالها المدير الفنى على ظهورهم بمستوى سلبي معظم وقت المباراة .

وعلمت «المصري اليوم» أن كيروش خص فى الجلسة احمد فتوح بجانب احمد حجازى و حمدي الونش وأكرم توفيق طالبهم بضرورة اليقظة أكثر أثناء هجمات للمنافس .

وأكد لهم أن أذهانهم كانت مشتته مع كل هجمة لمنتخب ليبيا حتى لا تتكرر نفس أخطاء مباراة أمس .

واستغل الجهاز الفنى لمنتخب مصرأجواء سفر البعثة من مطار برج العرب الى ليبيا فى دراسة المباراة الأولى، التى شهدت فوز مصر على ليبيا بهف نظيف سجله عمر مرموش ، من اجل تحديد السلبيات التى وقع فيها لاعبى منتخب مصر، والعمل على تلاشيها قبل مباراة الاثنين ببنغازي وأهما عدم التمركز الجيد للمدافعين والذى وضح من خلال الهجمات القليلة من المنافس، بجانب عدم التعاون بشكل كبير بين خط الوسط والمهاجمين .