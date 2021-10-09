رئيس «صرف الإسكندرية» يعقد اجتماعا لمراجعة المشروعات وخطط التشغيل والصيانة

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اجتمع اليوم اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع قطاعات التشغيل والصيانة والتخطيط والمعالجة والمشروعات، ومديرو عموم مناطق التشغيل والصيانة والمكتب الفني، بحضور الدكتور هلالي مساعد رئيس الشركة ومحمد البوشي مستشار رئيس الشركةللتوجيه نحو استكمال حصول جميع محطات الشركة على شهادة جودة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأشار إلى أهمية تجهيز ورفع كفاءة جميع المحطات ووضع الخطط لحصول جميع المحطات على شهادة TSM.

وأشار إلى حصول اكثر من ٥٠٪ من محطات المعالجة على شهادة TSM ويجب ان تصل إلى ١٠٠٪ مما يكون له بالغ الأثر في الإطمئنان إلى جودة التشغيل والارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها إلى المستويات العالمية، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأوضح أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في تقييم أداء العاملين.

وأكد على أنه يجب تأهيل جميع المحطات والشبكات للحصول على شهادة الاعتماد الدولية.