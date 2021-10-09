كيروش يعالج أخطاء لاعبيه خلال رحلة سفره الى ليبيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استغل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوش كيروش للمنتخب أجواء سفر البعثة من مطار برج العرب الى ليبيا فى دراسة المباراة الأولى، التى شهدت فوز مصر على ليبيا بهف نظيف سجله عمر مرموش ، من أجل تحديد السلبيات التى وقع فيها لاعبى منتخب مصر، والعمل على تلاشيها قبل مباراة الاثنين ببنغازي وأهما عدم التمركز الجيد للمدافعين والذى وضح من خلال الهجمات القليلة من المنافس، بجانب عدم التعاون بشكل كبير بين خط الوسط والمهاجمين .

كما من المتوقع أن يشهد التدريب الرئيسيغدا على خطة المباراة والتى وضح أنها ستكون خطة دفاعية والاعتماد على انطلاقات وسرعات محمد صلاح وعمر مرموش وهز شباك ليبيا عن طريق الهجمة المرتدة السريعة .