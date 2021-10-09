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كيروش يدرس الحفاظ تشكيل أمام ليبيا الاثنين المقبل

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كيروش يدرس الحفاظ تشكيل المنتخب أمام ليبيا الاثنين المقبل كيروش يدرس الحفاظ تشكيل أمام ليبيا الاثنين المقبل

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يدرس البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب ، استمرار الدفع بنفس تشكيل المباراة الأولى أمام منتخب ليبيا في المباراة المقرره لها «الأثنين» ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات قطر 2022 .

وتأتي رغبة كيروش بسبب بعد ظهور جميع اللاعبين بمستوى طيب، ورغبتة في وصول جميع اللاعبين لمرحلة متقدمة من التجانس والانسجام بينهما .

ويخوض المصري، تدريبه الرئيسي غدا على أرض ملعب بنغازى الذي يستضيف مباراة الفراعنة مع منتخب ليبيا.

ويعقب التدريب الرئيسي للفراعنة اختيار المدير الفنى قائمة اللاعبين المرشحة لخوض المباراة.

المصرى اليوم

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