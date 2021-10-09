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يدرس البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، استمرار الدفع بنفس تشكيل المباراة الأولى أمام منتخب ليبيا في المباراة المقرره لها «الأثنين» ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وتأتي رغبة كيروش بسبب بعد ظهور جميع اللاعبين بمستوى طيب، ورغبتة في وصول جميع اللاعبين لمرحلة متقدمة من التجانس والانسجام بينهما .

ويخوض المنتخب المصري، تدريبه الرئيسي غدا على أرض ملعب بنغازى الذي يستضيف مباراة الفراعنة مع منتخب ليبيا.

ويعقب التدريب الرئيسي للفراعنة اختيار المدير الفنى قائمة اللاعبين المرشحة لخوض المباراة.