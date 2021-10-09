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كيروش يكتفي بالتدريب الرئيسي استعدادا لليبيا

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كيروش يكتفي بالتدريب الرئيسي استعدادا لليبيا كيروش يكتفي بالتدريب الرئيسي استعدادا لليبيا

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أكتفي البرتغالي كارلوس كيروش، بتدريب الرئيسي المقرر له غدا، على أرض ملعب بنغازى الذي يستضيف مباراة الفراعنة مع منتخب ليبيا «الأثنين» ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات قطر 2022 .

ورفض كيروش خوض أي تدريبات بدنية وفنية عقب الوصول إلى ليبيا مكتفيا بالتدريبات الاستشفائية تحسبا لتعرض اللاعبين للارهاق أو الاصابة خصوصا وانه لم تمضي سوى 48 ساعة على المباراة الأولى والتى أقيمت امس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجلة عمر مرموش.

ويعقب التدريب الرئيسي للفراعنة اختيار المدير الفنى قائمة اللاعبين المرشحة لخوض المباراة،

المصرى اليوم

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