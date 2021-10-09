أخبار عاجلة

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو) -
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

ولاية جمهورية تكسب معركة حظر الإجهاض

Print
ولاية جمهورية تكسب معركة حظر الإجهاض ولاية جمهورية تكسب معركة حظر الإجهاض
قضت محكمة فدرالية أمريكية الجمعة أن بإمكان ولاية تكساس العودة إلى تطبيق قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض وذلك بعد يومين على قرار محكمة أخرى يقضي بتعليقه. ويلغي قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة موقتا القرار الصادر الأربعاء، ويعيد فعليا فرض حظر على معظم عمليات الإجهاض بمجرد رصد نبض قلب الجنين.

والأربعاء أصدر القاضي روبرت بيتمان قرارا علق بموجبه سريان القانون الخاص بتكساس، معتبرا أنه ينتهك قرار تاريخيا للمحكمة العليا من عام 1973 في القضية المعروفة "رو ضد ويد"، والذي كرس الحق القانوني للنساء بالإجهاض.

وسيتم إلغاء مواعيد المريضات الساعيات إلى الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل، حتى إشعار آخر، بحسب الجمعية التي تقدم الرعاية الصحية لتنظيم الأسرة.

وتمت المصادقة على قوانين تقييد الإجهاض في ولايات غالبيتها من الجمهوريين، لكن ألغتها محاكم لأنها تتعارض مع قضية "رو ضد ويد".

ويسمح قانون "تكساس هارتبيت" لعامة الناس بملاحقة أطباء يجرون عمليات إجهاض، أو أي من يساعد في تسهيلها بعد رصد نبض لقلب الجنين، عادة ما يكون حوالى الأسبوع السادس من الحمل.

ويمكن مكافأتهم بمبلغ 10 آلاف دولار لقاء رفع دعاوى تؤدي إلى الإدانة، ما يثير اتهامات بأن القانون يشجع الناس على لعب دور العدالة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عودة الحياة لطبيعتها من الأحد المقبل

عودة الحياة لطبيعتها من الأحد المقبل

بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين

إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين

استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها

استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها