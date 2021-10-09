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"الإعلام الرقمي من البدايات إلى الإمبراطوريات".. كتاب تخصصي لـ"الجريوي والوعيل"

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المصنف جاء في 13 فصلاً.. ركز على بدايات الإنترنت و تحولات المفاهيم في الإعلام الرقمي

وقّع المحاضران في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود ماجد الجريوي و مشعل الوعيل كتابهما التخصصي الأول والذي جاء بعنوان "الإعلام الرقمي.. من البدايات إلى تشكيل الإمبراطوريات"، وذلك عن دار تشكيل.

‏الكتاب الجديد جاء في 13 فصلاً تتنوع بين التحولات في المفاهيم ونظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، حيث يسلط الفصل الأول الضوء على الإنترنت وبداياته بينما يركز الفصل الثاني على التحولات في مفاهيم مجال الاتصال و الإعلام فيما يبحر الفصل الثالث في المعالم الأساسية للإعلام الرقمي، ويتطرق الفصل الرابع من الكتاب لصحافة المواطن مع تبيان أبرز حالاتها، و شرح الكاتبان الفروق بين الإعلام التقليدي والرقمي و شبكات التواصل الاجتماعي في الفصلين الخامس والسادس.

‏ولم يغفل المؤلفان العلاقة بين المؤسسات الإعلامية و الإعلام الرقمي، حيث تركا ذلك للفصل السابع، في حين ركز الفصل الثامن على العلاقات العامة و الإعلام الرقمي، وفيما يتعلق بإدارة الأزمات والأخلاقيات الخاصة بها أفرد الكاتبان فصلين في الكتاب لذلك، وتتناول الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب: نظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، أبعاد أخرى للإعلام الرقمي، إحصائيات وأرقام عالمية ومحلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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