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في معرض الكتاب .. جائزة الملك فيصل العالمية تروي قصص الفائزين

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في معرض الكتاب .. جائزة الملك فيصل العالمية تروي قصص الفائزين في معرض الكتاب .. جائزة الملك فيصل العالمية تروي قصص الفائزين
عبر مسيرةٍ تزيد عن أربعين عاماً

في معرض الكتاب .. جائزة الملك فيصل العالمية تروي قصص الفائزين

يروي جناح جائزة الملك فيصل العالمية لزوارِ معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 قصص الفائزين بالجائزة التي تعد مناسبةً سنويةً تُثري ميادين الثقافة والمعرفة، وتُعنى بأسسِ وقيمِ الحضارة الإسلامية.


فعبر مسيرةٍ تزيد عن أربعين عاماً، خرجت لنا الجائزة بعشراتِ العلماءِ والمؤثرين الذين اختيروا تكريماً لإسهاماتهم البارزة في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، وخصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناحاً للجائزة العالمية في معرض الرياض للكتاب يسرد تفاصيل هذه الإنجازات للفائزين، بعد التعريف بأنشطةِ وفروعِ الجائزة.


ويعرّف جناح جائزة الملك فيصل بآخر المحطات في مسيرة الجائزة، مثل تكوين منتدى الجوائز، وتأسيس مبادرة مئة كتابٍ وكتاب، وإعادة إصدار مجلة الفيصل العلمية التي أصدرها مسبقاً مركز الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لتتولى الجائزة الإصدارات الحديثة.


وفي إحدى زوايا الركن وُضعت صور الفائزين بالجائزة طوال مسيرتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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