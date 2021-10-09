الصين تضغط على «البيتكوين» والولايات المتحدة تعيده لدائرة الصعود

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استطاعت العملات المشفرة وفي مقدمتها «البيتكوين» استعادة جزء من خسائرها وتحقيق مستوي سعري تجاوز 50 ألف دولار خلال 72 ساعة الماضية، بعد تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس من المرجح أن يحظر العملات المعدنية المستقرة هو ما تسبب في إثارة التفاؤل بين المستثمرين.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الخسائر المتواصله، شهدتها العملات المشفرة، بسبب قرارات بنك الشعب الصيني والذي اعتبر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية، وانه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت، تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.

ونجحت البيتكوين بدعم من تصريحات الخزانة الامريكية في الصعود فوق مستوى المقاومة 55 ألفًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، ليكون أكتوبر الأفضل أداء بالنسبة للبيتكوين، حيث ارتفع السعر بأكثر من 15٪ منذ نهاية سبتمبر.

وتوقع خبراء انه في حالة استمرار الزخم الصعودي للبتكوين، فمن المحتمل جدًا أن يكسر أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الشهر، لافتين إلى أن العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة بالتشفير ستستمر في الارتفاع في الطلب مع استمرار القطاع الرقمي في اكتساب المزيد من الجاذبية والشعبية. ومؤخرًا دخل أحد أكبر البنوك، وهو بنك يو إس (NYSE: USB)، إلى ساحة اللعب، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة يصعب تجاهلها. وبدأ البنك في تقديم خدمات حفظ العملات المشفرة للبتكوين، وأعلن أنه سيقوم بتقييم ما إذا كان من الممكن للبنك تقديم خدمات الحفظ للعملات المشفرة الأخرى.