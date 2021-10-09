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أستضافت جامعه قناه السويس مارثون «تحيا مصر» مع بداية الساعات الأولى، صباح السبت.

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن إنطلاق المارثون تحت شعار «أكتوبر العزة والكرامة».

وأشار زكى أن المارثون يأتى انطلاقًا من توجيهات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتفعيل الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وتحت رعاية كلا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس مجلس إداره الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة والدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمالمستشاراللجنةالرياضية بالجامعة.

بمشاركة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسادة عمداء الكليات والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة ووكلاء الكلية ومنسقى الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية وفريق متطوعى جامعة قناة السويس scu v وأسرة طلاب من أجل مصر وجميع العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب كما شارك طلاب ذوى الاحتياجات الخاصه بفعاليات الماراثون.

ثم توجه الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة ومرافقيه إلى أرض الجواله لحضور مراسم تحية العلم ايذانا ببداية العام الدراسى الجديد موجها كلمته لابناءه الطلاب بضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية بالتوازى مع العملية التعليمية وذلك في ظل توجيهات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما حرص زكى على تقديم التهنئة للقوات المسلحة وجموع الشعب المصرى وطلاب جامعتنا بمناسبة الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة التي إستعادت فيها مصر الأرض والعزة والكرامة وضرب فيها الجندى المصرى مثالاً للتضحية والفداء من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن مؤكدا على مشاركة الوزارة في إحتفالات أكتوبر المجيدة من خلال إقامة الإحتفالات والندوات الحوارية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أبناء الوطن، لتوعيتهم بقيمة هذا النصر العظيم والدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، وعرض بطولات القوات المسلحة الباسلة التي إستطاعت إلحاق الهزيمة بالعدو وإستعادة الأرض وتسطير تاريخ مجيد بدماء الشهداء وشجاعة الأبطال.

وتابع زكى جولته داخل الحرم الجامعى بمشاهدة نهائيات البطولة الشاطئية الأولى للجامعات بمشاركة ٨ قطاعات وأشار زكى أن المهرجان يهدف إلى بث روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين والروح الرياضية، وشغل أوقات فراغ الشباب، بما هو نافع ومفيد، ونشر الألعاب على ضفاف قناةالسويس، بما يحقق الجذب السياحى وإلقاء الضوء على أهمية الرياضة والمسابقات.

كما أعلن رئيس الجامعه انطلاق فاعليات مبادرة طالب جامعى رياضى، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها.

والجدير بالذكر أن جامعة القناه وجهت الدعوه لكل الجامعات المصريه وقد لبى الدعوه كل من جامعات المنوفيه وسوهاج والمنصورة والزقازيق وعين شمس وطنطا والوادى الجديد وبورسعيد وبنى يوسف والفيوم والاسكندريه والسادات والتعليم العالى وحلوان وبنها واسيوط والأكاديمية العربيه بجانب جامعة قناه السويس.