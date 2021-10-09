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جامعة كفر الشيخ تشارك بـ٣ قوافل في قرى «حياة كريمة»

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جامعة كفر الشيخ تشارك بـ٣ قوافل في قرى «حياة كريمة» جامعة كفر الشيخ تشارك بـ٣ قوافل في قرى «حياة كريمة»

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نظمت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، 3 قوافل إرشادية زراعية لقرى «حياة كريمة».

في قرية برمبال مركز مطوبس نظمت الكلية قافلة إرشادية تحت عنوان «رعاية محاصيل الخضر والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية».

كما نظمت الكلية أيضا في قرية «وقف قبلى» مركز مطوبس قافلة إرشادية تحت عنوان«أهم التوصيات الفنية لحصاد المحاصيل الصيفية والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية.

وفي قرية «بنى بكار»، تم تنظيم قافلة تحت عنوان «أهم التوصيات الفنية لحصاد المحاصيل الصيفية والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية».

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وبمشاركة عدد من الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع مديرية الزراعة بكفرالشيخ والوحدة المحلية لمركز مطوبس.

وخلال اللقاءات تم التعرف على أهم المشاكل الزراعية التي تواجه مزارعى قري «برمبال»، «وقف قبلى»، و«بنى بكار»، ووجه المحاضرين بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لرعاية محاصيل الخضر الصيفية المختلفة والتوعية بالتوصيات الفنية لزراعة المحاصيل الشتوية وأجاب المحاضرين على تساؤلات المزارعين والسماع إلى شكواهم الخاصة بالانتاج الزراعى وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم تحت ظروف المنطقة المحلية وأهم الحلول للمشاكل الزراعية وأهم الاصناف الحديثة ومواعيد الحصاد المناسبة وأنسب مواعيد للزراعة وكيفية الاستغلال الأمثل للمساحة الزراعية لتحقيق عائد انتاجى عالى للمزارع والاهتمام بتنفيذ المشروعات الصغيرة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وانطلاقا من الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، والمساهمة الفعالة في الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بما يساهم في تنمية الإنسان المصري.

جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ

المصرى اليوم

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