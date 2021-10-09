بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال أشقاء في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال أشقاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي «تمانية»، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 1083 ن ص ر ملاكي «تمانية» بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز ملوي، بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم محمد سعد على، 22 سنة، عامل، طه محمد طه، 44 سنة، تاجر، مقيمان بأسيوط، وصباح ربيع عبدالله، 32 سنه، لا تعمل، زياد طه محمد، 12 سنه، تلميذ، واشقائة رنات، 8 سنوات، محمد 5سنوات، وآيات 8 شهور. مقيمون جميعا في القاهرة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفي ملوي العام، لتلقي العلاج.