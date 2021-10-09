«الجوازات» تقدم خدمات جديدة بشأن جواز السفر.. المستندات والرسوم المطلوبة

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قررت الإدارة العامة للجوازات والهجرة التيسير على المواطنين في استخراج جواز سفر خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم كافة الخدمات لهم لتسهيل حصولهم على المستندات المطلوبة، وذلك إحتراما لحقوق الإنسان وصون كرامته.

وأكدت أدارة الجوازات أنها رصد الحالات الإنسانية من المترددين جميع الأقسام التابعة للإدارة في المحافظات المختلفة لتقديم المساعدات لهم في حصولهم على المستندات الخدمات الشرطية.

وقالت ان أقسام إدارة الجوازات المختلفة في كل المحافظات استقبلت عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية بمقرات الأقسام بهدف إنهاء الإجراءات الخاصة لهم، مع الأخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تقررها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما تؤكد وزارة الداخلية على مواصلة كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين في كافة المواقع الشرطية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الأطلاع على الأصل.

2- بشهادة الميلاد المميكنة لمن أقل من 16 عام.

3- 3 صور حديثة وذات خلفية بيضاء..

4- تقديم الموقف من التجنيد للذكور فقط.

5- يشترط تقديم المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوته في البطاقة الشخصية.

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