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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره الوحدة السعودي، ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر، في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حاليًا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

تألق الفارس الأبيض وانهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة (19-10)

ويذكر أن الزمالك فاز على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على صالة الملك عبدالله الرياضية، ليواجه الوحدة السعودي اليوم السبت.

وكان الزمالك تلقى الخسارة في أولى مبارياته بالبطولة أمام حامل اللقب برشلونة الإسباني، بنتيجة 36-32، ليخوض منافسات أدوار الترضية من المركز الخامس إلى العاشر.

ويشارك الزمالك في كأس العالم للأندية بقائمة تضم كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل وهشام السبكي وعمر الوكيل ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء ومحمد بسيوني وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان ووسام نوار وخالد وليد.

كان الزمالك تأهل إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى في السوبر الإفريقي بنتيجة 28/ 27 على صالة حسن مصطفى.