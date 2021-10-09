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جاء الفوز الذي حققه المنتخب المصري على منتخب ليبيا بهدف نظيف سجلة عمر مرموش في التصفيات الأفريقية المرهلة لمونديال قطر ليرفع القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر .

ووفقال لموقع ترانسفير ماركت أن القيمة المالية الخاصة بلاعبي منتخب مصر أرتفعت بشكل ملحوظ خصوصا للوافد الجديد منتخب الفراعنة عمر مرموش .

ونشر موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أسعار اللاعبين والمدربين قائمة المنتخب المصري وهى :

محمد الشناوى 2.50 مليون يورو

محمد ابو جبل 800 ألف يورو

محمد بسام 500 ألف يورو

محمد صبحي 250 ألف يورو

احمد حجازى 4 مليون يورو

طارق حامد 1.2 مليون يورو

حمدي الونش 1.5 مليون يورو

أيمن أشرف 1.2 مليون يورو

ياسر ابراهيم 600 الف يورو

باهر المحمدي 300 الف يورو

احمد فتوح 800 الف يورو

احمد توفيق 600 الف يورو

أحمد فتحى 250 الف يورو

محمد النني 10 مليون يورو

حمدي فتحى مليون يورو

عمرو السولية 1.5 مليون يورو

عبدالله السعيد 1.2 مليون يورو

رمضان صبحي 3 مليون يورو

ابراهيم عادل 150 الف يورو

محمد صلاح 100 مليون يورو

احمد سيد زيزو 1.2 مليون يورو

مصطفى محمد 6.5 مليون يورو

احمد حسن كوكا 4 مليون يورو

عمر مرموش 4 مليون يورو

وأضاف الموقع ان القيمة الاجمالية للمنتخب المصري بلغ 147 مليون يورو بمتوسط 6 مليون يورو لكل لاعب وأن أغلى لاعب مصري هة محمد صلاح بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو والاقل ابراهيم عادل ب150 ألف يورو