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الظلام يحل على لبنان بعد توقف الكهرباء

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الظلام يحل على لبنان بعد توقف الكهرباء الظلام يحل على لبنان بعد توقف الكهرباء
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال الكهرباء بشكل كامل بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة. وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميجاواط".

واتفق وزراء طاقة وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1950.


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