أخبار عاجلة

سكان البصرة يتظاهرون أمام مكتب مفوضية الانتخابات احتجاجا على النتائج المعلنة -
رئيس جامعة بنها يكلف بنقل مخازن الإدارة للمخازن المركزية (صور) -
14مدعيا عاما أمريكيا يوجهون رسائل لـ «فيسبوك» بشأن نشر معلومات خاطئة عن اللقاحات -
وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية -
محافظ كفر الشيخ يكرم شاب من ذوي الهمم لتميزه -
«شعبة القصابين» توضح سبب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية 10% خلال شهر أكتوبر -
إقبال أولياء الأمور على سداد المصروفات بمكاتب بريد الأقصر -
تردد قناة الأهلي الجديد .. بث مباشر لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر -
السقا عن حديثه حول السينما بعد 67 وقبل «إسماعيلية رايح جاي»: البعض فهم كلامي بشكل خاطئ -
عون يتوعد المتسببين بالأحداث.. وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان

Print
قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان
جددت موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب

قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم

4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم

"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة تلقى رواجاً.. شاهد هدايا لمن تجاوز 91 عاماً يوزعها نائب أمير حائل

صورة تلقى رواجاً.. شاهد هدايا لمن تجاوز 91 عاماً يوزعها نائب أمير حائل

جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين

جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين