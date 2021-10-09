تعميم لإدارة التعليم بالقطيف بخصوص المرحلة الابتدائية يثير التساؤلات

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مصدر بـ"تعليم الشرقية" لـ"سبق": الأمر فهم خطأ.. وهذا هو غرض التعميم

أثار تعميم جديد موجه من مكتب تعليم محافظة القطيف لمديري مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال يؤكد على التعليم عن بعد لهاتين المرحلتين للعام الدراسي الجاري 1443ه التساؤلات لدى كثير من المواطنين في المنطقة الشرقية.

وجاءت هذه التساؤلات بعدما فُهِم من التعميم أنه يؤكد على أن التعليم للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائية سيكون عن بعد فيما تبقى من العام.

وللتوضيح، أكد مصدر بتعليم المنطقة الشرقية لـ"سبق" أن التعميم فهم خطأ، وأن التعميم جاء ليذكر بالتعليمات السابقة بالتعليم عن بعد للمرحلتين، وذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70% أو بتاريخ 30 أكتوبر المقبل، أو أيهما يسبق أولاً.



يذكر أن بعض المدارس الأهلية تهاونت في تطبيق التعليمات فسمحت لطلابها بالمرحلة الابتدائية بالتعليم حضورياً في أيام محددة مما استدعى توجيه تعميم جديد يؤكد على التعليمات السابقة بالتعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

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