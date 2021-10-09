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سكان البصرة يتظاهرون أمام مكتب مفوضية الانتخابات احتجاجا على النتائج المعلنة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:48 مساءً
رئيس جامعة بنها يكلف بنقل مخازن الإدارة للمخازن المركزية (صور)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:47 مساءً
14مدعيا عاما أمريكيا يوجهون رسائل لـ «فيسبوك» بشأن نشر معلومات خاطئة عن اللقاحات
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:47 مساءً
وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:47 مساءً
محافظ كفر الشيخ يكرم شاب من ذوي الهمم لتميزه
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:47 مساءً
«شعبة القصابين» توضح سبب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية 10% خلال شهر أكتوبر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:47 مساءً
إقبال أولياء الأمور على سداد المصروفات بمكاتب بريد الأقصر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:46 مساءً
تردد قناة الأهلي الجديد .. بث مباشر لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:46 مساءً
السقا عن حديثه حول السينما بعد 67 وقبل «إسماعيلية رايح جاي»: البعض فهم كلامي بشكل خاطئ
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:46 مساءً
عون يتوعد المتسببين بالأحداث.. وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أكثر من 3 آلاف مرشح وأكثر من 100 حزب يتنافسون في الانتخابات العراقية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 09 أكتوبر 2021 03:35 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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