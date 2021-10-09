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حملات تشميع لمحال مخالفة ورفع الاشغالات بحدائق الأهرام ()

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حملات تشميع لمحال مخالفة ورفع الاشغالات بحدائق الأهرام (فيديو) حملات تشميع لمحال مخالفة ورفع الاشغالات بحدائق الأهرام ()

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تمكنت محافظة الجيزة، من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، بقطاع هضبه الأهرام وجميع قطاعات الحي، بشن أكبر حملة اشغالات ليلية على القطاع شملت شوارع الثروة المعدنية والجيش والضغط والخزان.

استهدفت الحملة رفع كافه التعديات والاشغالات على حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من المقاهي المخالفه للتعليمات، والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين مخالفا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء والتحفظ على عدد كبير من مركبات التوك توك التي تعيق حركة المارة.

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة ٢٤٠ حالة اشغال متنوعة، و١٠ توك توك، و٢ تروسيكل، وعدد ٣ وتسيكل دليفري و٤ ثلاجات عرض، كما تم غلق وتشميع ٥ محلات بدون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخزن الهضبة وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيالهم.

المصرى اليوم

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