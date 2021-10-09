القوى العاملة: تعيين 19 واستخراج 500 شهادة قياس المهارة ورخصة مزاولة المهنة بكفر الشيخ

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 19 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 613 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 14 عاملا بمبلغ 39 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.