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يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمركز للمعارض الدولية

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السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمركز مصر للمعارض الدولية يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمركز للمعارض الدولية

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أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قد تفقد قاعات واجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وقد تبادل السيد الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع سيادته إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً سيادته بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه انشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الاسواق.

المصرى اليوم

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