وزير الخارجية الجزائري: ندعم ليبيا ومالي والقضية الفلسطينية

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دعا وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة لإرساء دبلوماسية «يقظة واستباقية» لاحتواء التهديدات، مؤكدا بلاده لجهود التسوية في مالي وليبيا ودعم الشعب الفلسطيني،جاء ذلك في كلمة ألقاها لعمامرة اليوم السبت بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الحكومة يعتمد على آليات استحدثت على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لتحقيق المزيد من المكاسب من خلال شراكات استراتيجية تفتح للجزائر فضاءات جديدة، مؤكدا أن بلاده تعمل دون «كلل» لمرافقة مالي في تحقيق كافـة أهـداف ومبادئ اتفاق السلم والمصالحة، ملتزمة بمواصـلة القيام بدورها المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيـذ هذا الاتفـاق المبرم في الجزائر عام 2015.

وأشار إلى دعم الجزائر لمسـار الحـوار الوطـني في ليبيا وكذلك إنشاء وتفعيـل آليـة دول الجـوار الليـبي، مؤكدا حرص بلاده على «تكثيف التنسيق والتعاون قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في هذا البلد»، مضيفا: «نتطلع أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة فعلية للمساهمة في طي صفحة الأزمة».

وشدد الوزير على أن الجزائر كانت ولا تزال سندا للشعوب في كفاحها ونضالها من أجـل اسـترجاع حقوقهـا الأساسية وتقريـر مصـيرها، بدعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.