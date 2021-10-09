وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات الأسبوع الرابع لحملة «معا نطمئن»

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء فعاليات الأسبوع الرابع لحملة «معا نطمئن..سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بأعمال التسجيل، وتم التأكد من انتظام سير العمل وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بديوان عام المديرية، وبنادي الشرقية الرياضي، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، مؤكدا على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن محافظة الشرقية شهدت انتشار ١١ أتوبيس بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الباص الرئيسي المتواجد بمدينة الزقازيق والذي يقوم بتسجيل المواطنين من أمام ديوان عام المحافظة، ويجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، على أن يقوم بالتحرك لميدان الزراعة، ثم شارع فاروق، يليها موقف المنصورة، ثم يختتم فعاليات الحملة في ذات اليوم من ميدان القومية بالزقازيق، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة «التابلت» لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد على الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات،لافتا إلى أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، بالإضافة إلى مركز ديوان المديرية بالزقازيق، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء المحافظة.