تعرف على أماكن استخراج اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنها قررت فتح منفذ جديد لاستخراج الإشتراكات بمحطتى منشية الصدر وعزبة النخل بالخط الأول، بالإضافة لمكاتب الاشتراكات الحالية بالخطين الأول والثاني، والتى تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وسيمتد مواعيد العمل بها، اعتبارا من السبت الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢١ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا بمكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الأول وهى ( حلوان- عين حلوان- جامعة حلوان- المعادى- دار السلام- الزهراء- الشهداء ١- منشية الصدر- حدائق الزيتون- عين شمس- عزبة النخل- المرج القديمة- المرج الجديدة ) وبمكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الثاني وهى ( كلية الزراعة- المظلات- سانت تريزا- روض الفرج- مسرة- الشهداء ٢- العتبة- الدقى- جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب ) .

قال أحمد عبدالهادى بكير، متحدث المترو، إن هناك طفرة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وأن العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التي تليق بمستخدمى مترو الأنفاق، مناشداً جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.