10 مناطق تحقق صفقات مليارية في سوق دبي العقاري

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حققت دبي صفقات عقاريد بقيمة تتجاوز الـ 60 مليار درهم، خلال ال9 أشهر الأولي من العام الحالي واستحوذت 10 مناطق على أكبر الصفقات المليارية في سوق العقارات السكنية على اختلاف أنواعها.

ووفقا لبيان دائرة الأراضي والأملاك الذي نشرته «البيان الاقتصادي»، فقد سجلت تلك المناطق مجتمعة أكثر من 18 مليار درهم حصيلة بيع 12265 شقة وفيلا سكنية، ويمثل إجمالي المبالغ المستثمرة في تلك المناطق قرابة 20% من إجمالي الصفقات التي شهدها سوق عقارات دبي.

وتصدّرت نخلة جميرا، المناطق التي شهدت صفقات مليارية بعدما باعت 853 شقة سكنية بـ 4.9 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، تلتها منطقة برج خليفة وشهدت بيع 1521 شقة سكنية بـ 4.3 مليارات درهم، ثم منطقة دبي هاربور وباعت 1182 شقة سكنية بـ 4 مليارات درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري وباعت 2052 شقة سكنية بقيمة 3.2 مليارات درهم، تلتها منطقة دبي مارينا عبر بيع 1390 شقة سكنية بملياري درهم.

جاءت بعد دبي مارينا، منطقة «سوبها هارتلاند» ببيع 965 وحدة سكنية بـ 1.1 مليار درهم ثم جميرا فييلج سركل، ببيع 1873 وحدة سكنية بقيمة بلغت 1.1 مليار درهم، والمرابع العربية 3، ببيع 592 فيلا سكنية بقيمة 1.1 مليار درهم، وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول ببيع 369 فيلا سكنية بقيمة 1.1 مليار درهم، وأبراج بحيرات جميرا، ببيع 1459 وحدة سكنية بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم.