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محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير بمحيط المدارس

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محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير بمحيط المدارس محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير بمحيط المدارس

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وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وتسوية الشوارع بالجليدر، والتأكد من تغطية جميع البالوعات بالطرق المؤدية إلى المدارس، تزامناً مع إنطلاق العام الدراسي الجديد.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المدارس، فضلاً عن تطهيرها من الداخل قبل إستقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابه بالفيروسات.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، للتأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة الأسوار والزجاج والشبابيك، ومصادر الكهرباء وتوفير طفايات الحريق، وغسيل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياة بصورة مستمرة.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية من حملات النظافة والتطهير والتعقيم ،ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، كما تم مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها، والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي لضمان سلامة الطلاب.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز مدينة ههيا، بشن حملة إشغالات مكبرة برئاسة الدكتورة سحر لطفي رئيسة المركز، بقريتي كفر عجيبة والشبراوين والمدينة، لإزالة الأكشاك المتواجدة بجوار المدارس لفتح الطريق أمام الطلاب، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة نظافة موسعة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعه لها، بمحيط المدارس، فضلاً عن تطهير وتعقيم المدارس لإستقبال الطلاب في جو بيئي صحي ونقي.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينه منشاة أبوعمر برفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس حفاظاً على نظافة الشوارع لإستقبال الطلاب، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بحملة نظافه حول المدارس وتعقيم الفصول حرصا ًعلى صحة وسلامة الطلاب، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بتطهير المدارس ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة سير الطلاب أثناء توجههم للمدراس.

المصرى اليوم

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